İşini şansa bırakma Müslüman!

Eklenme: 28 Aralık 2016, 20:00
Bu haber 14.031 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
'Kalu Bela'yı neden hatırlamıyoruz?
Rabbimiz ezelde, ruhlar aleminde iken; 'Elestü birabbiküm, (Ben sizin Rabbiniz…
Îman ve tevhîd mücâdelesi vermiş bir grup sâlih gençtiler...
Ashâb-ı Kehf, putperest ve zâlim bir hükümdar olan Dakyanus devrinde…
Allah duâlarımıza nasıl karşılık veriyor?
Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarına…