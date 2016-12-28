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İşini şansa bırakma Müslüman!

Oflu Hoca olarak da bilinen Esenyurt Büyük Osmanlı Camii İmam Hatibi Yasin Gündoğdu'nun şans oyunlarına değindiği bir vaazından kısa bir kesit...

Eklenme: 28 Aralık 2016, 20:00
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EtiketlerOflu HocaOflu Hoca Yasin GündoğduEsenyurt Büyük Osmanlı Camii İmam Hatibi Yasin Gündoğduİşini şansa bırakma MüslümanŞans Oyunlarımilli piyangoşans oyunlarının zararları
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