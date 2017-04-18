İsimsizler dizisinde FETÖ göndermesi

Dün akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluşan 'İsimsizler' dizisi, yine izleyiciler tarafından çok beğenildi. Virankaya'da kaymakamın şehit edilmesi üzerine görev başına geçen Kaymakam Fatih ve 7 kişilik ekibinin mücadelesini anlatan dizide, konu kadar karakterler de dikkat çekiyor.

Dizinin dün akşamki bölümünde, Özel Harekat Polisi Hasan'ı canlandıran Bülent Alkış'ın sözleri çok konuşuldu. FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine dikkat çeken sahnede, "Düne kadar 'dergi abonesi arıyorum' diyenler, meğer halka silah sıkacak adamlar arıyormuş" sözlerine yer verildi. Çok konuşulan bu sözler sosyal medyada paylaşıldı. İzleyiciler, "Gözümüzü ayırmadan izliyoruz" yorumları yaptı.

İsimsizler, reyting listesinde ABC ve AB grubunda 5. sırada yer aldı.

'İsimsizler'de tüyleri diken diken eden sahne





