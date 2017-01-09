İsimleri birbirine benzeyen 25 Müslüman tutuklandı

Myanmar yönetimi isimleri birbirine benzeyen 25 Rohingyalıyı tutukladı ve bunun, güvenliği sağlamak adına yapıldığını iddia ettiler.

İsimleri birbirine benzeyen 25 Müslüman tutuklandı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 18:56
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Myanmar yönetimi isimleri birbirine benzeyen 25 Rohingyalıyı tutukladı ve bunun, güvenliği sağlamak adına yapıldığını iddia ettiler.

Polis, Arakan’ın Kudu Sara kasabasında bulunan ve ismi Muhammed veya İsmail olan her Rohingyalıyı, Rohingyalı aktivistlerle bağlantıları olabileceği ihtimaliyle karakola çağırdı. 

Polis 25 kişiyi karakola aldıktan sonra onları iki gruba ayırdı. İlk grubu sorguladıktan sonra serbest bırakarak diğerini sorguya aldı. Daha sonra diğer grubu alarak, yaşları 49 ile 70 arasında olan bu 7 kişiyi tutukladıktan sonra bilinmeyen bir noktaya sevk ettiler.

 
EtiketlerMyanmar yönetimiRohingyalı
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