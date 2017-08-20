Işıkkent’ten Las Vegas’a

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin kalkınması için öncülük ettiği sektörlerin başında gelen fuarcılık sayesinde, ekonomide umut veren gelişmeler yaşanıyor. 330 bin metrekare alanı, modern mimarisi ve potansiyeliyle ünü Türkiye sınırlarını aşan Fuar İzmir’i kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın sayılı fuar ve kongrelerini kente taşımak, düzenlenen fuarlara ise yabancı ziyaretçi getirmek için son yıllarda adeta kıtalar arası mekik diplomasisi yürütüyor. İZFAŞ’ın yurt dışından getirdiği alım heyetleri sayesinde fuara katılan İzmirli ayakkabıcıların önünde yepyeni fırsatlar doğmaya başladı. Bunu en iyi değerlendirenlerden biri de İzmirli ayakkabı imalatçısı İsmail Pehlivan oldu. Fuar İzmir çatısı altında İZFAŞ ve İzmir Ticaret Odası’nın da destekleriyle büyüyen Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’ndaki yerini alan Pehlivan, şimdi hem Las Vegas merkezli bir Amerikan firması hem de Güney Afrikalı müşterileri için üretim yapıyor. Üstelik bu fırsattan yararlanan sadece o değil. Yine Işıkkent’te üretim yapan Fırat Güler ve Mehmet Özsevgin gibi ayakkabı imalatçıları da İZFAŞ’ın getirdiği yabancı firmalara ayakkabı satarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarlara katılım konusunda verdiği desteklerin önemine dikkat çeken İzmirli ayakkabıcılar, kentteki tüm imalatçı firmaları Fuar İzmir’deki Shooexpo’ya katılmaya davet ediyor.

"İZFAŞ, İtalyan ve İspanyolların müşterilerini İzmir’e getiriyor"

Babasının 1980’li yıllarda Kemeraltı’nda başladığı ayakkabı imalatçılığını bugün Işıkkent’teki merkezinden dünya pazarlarına taşıyan İsmail Pehlivan, fuarların önemini nasıl keşfettiğini şu cümlelerle anlattı:

"Her fuarda yaklaşık 200 firma getiriliyor yurt dışından. Bunlar yurt dışı fuarlarının koridorlarında, restoranlarında otururken bulunup İZFAŞ çalışanlarının aktif pazarlamasıyla, neredeyse kollarından tutup İzmir’e davet edilen insanlar. İZFAŞ’taki arkadaşların verdiği emekle İtalyan, İspanyol firmalarından ayakkabı alan firmalar İzmir’e getiriliyor. Dolayısıyla çok büyük bir fayda sağlanıyor bunlardan. Çoğu ilk defa İzmir’e gelmiş oluyor. Hemen tepki vermiyorlar. 6 ay ya da 1 sene sonra dönüşler başlıyor. Örneğin, Güney Afrikalı bir firma İtalya’dan ayakkabı alıyormuş, İtalyan firmaların Türkiye gibi ülkelerde üretim yaptırdığını öğrenince bize ulaştılar. Şimdi Türkiye’ye geliyorlar. Bir koleksiyon çalışması yapacağız onlarla beraber. Yine İZFAŞ’ın yurt dışı fuarlarında rastlayıp İzmir’e gelmeye ikna ettiği Las Vegas’tan gelen bir Amerikan firması var. Mart ayındaki Shoexpo fuarında standımızı ziyaret etmişler, ürünlerimize bakarak kartımızı alıp gitmişlerdi. Hiçbir sonuç çıkmayan, gezmeye gelmiş firmalardan biri diye düşünmüştük. Geçtiğimiz haftalarda, İzmir’e iş yerimize gelip, küçük bir deneme siparişi verdiler ve kaporalarını gönderdiler. Bu sayede ilk defa ABD’ye mal ihraç etme şansı yakaladık. Bizim gibi imalatçılara düşen, İZFAŞ’ın davet ettiği firmalara en iyi şekilde hizmet etmek. Böylece daha fazla firma İzmir’e gelmeye devam etsin ki, bundan sektör olarak biz kazanalım. Bu iş için belediye sonuna kadar ön ayak oluyor. İzmir Ticaret Odası varını yoğunu, bütün mesaisini harcıyor. Belediye, İZFAŞ ve İzmir Ticaret Odası ne istesek ’yok’ demediler. Yeter ki bir projeyle gidip, kendimizi ifade edelim. Dolayısıyla iş biraz bizde, bizim gibi imalatçılarda. İnşallah sektörümüzdeki insanlar da birlik olmamızın topluma fayda sağlayacağını anlarlar."

"İzmir’in potansiyeli daha da fazla"

8 ülkeye İzmir’den ayakkabı satan Fırat Güler de, firmalarının bugünkü konumuna ulaşmasında fuarlara katılmalarının önemine şöyle dikkat çekti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ’tan yabancı alıcıların getirilmesi konusunda destek alıyoruz. Bu önemli bir gelişme. Son 6-7 fuar çok olumlu geçti. Ama İzmir’deki ayakkabı sektörünün potansiyeli bu değil. Oraya katılan firmaların en az 4-5 katı üretici var. Eğer İzmir bütün üreticileriyle o fuara katılırsa, yurt dışından gelen ziyaretçi sayısının da artacağına inanıyorum. İzmir Ayakkabı Fuarı’ndan daha önce çalışmadığımız Güney Afrika müşterisini Fuar İzmir’de yakaladık. Aynı şekilde Arnavutluk piyasasına da bu sayede girdik."

"Bu desteklerle Çin’i geçeriz"

Sektörün önemli firmalarından birinin sahibi olan Mehmet Özsevgin de "50 seneden beri ayakkabıcılık yapıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarından çok memnunum. Ağırlıklı olarak yurt dışına çalışıyoruz. Fuarların bu anlamda çok büyük katkıları oldu. İmalatçı firmalara tavsiyem, mutlaka İzmir Ayakkabı Fuarı’na katılsınlar. Biz birlik beraberlik içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve İzmir Ticaret Odası’nın katkılarıyla üretimde Çin’i geçebiliriz" dedi.