Işık: Samimiyetsiz müttefikle yürüyemeyiz

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konuk olduğu bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin müttefiki gibi görünen ancak terör konusunda gerekli desteği sağlamayan ülkeleri samimiyetsiz bulduğunu ifade eden ışık, “ABD bizim NATO’da müttefikimiz. Müttefiklik ilişkisinin temeli açıklık ve samimiyet olmalı. Eğer açıklık ve samimiyete dayanmayan bir müttefiklik ilişkisi varsa, bu ilişkiyi sürdürmek zorlaşır. Burada bizim müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye’ye karşı açık ve samimi olmaları. Biz bunu bekliyoruz. Bu, ‘bugünden yarına İncirlik kapatılacak’ anlamına gelmiyor. İncirlik Üssü bir NATO üssü değildir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Türkiye’nin izni ile orada bulunuyorlar. Türkiye bu noktada ABD ile de diğer koalisyon ülkeleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmeler eğer Türkiye’nin çıkarlarını tehdit eder bir noktada cereyan eder ve bir sonuç alınamazsa o zaman Türkiye her türlü ihtimali değerlendirir. İncirlik’teki koalisyon güçlerinin varlığı DEAŞ’la mücadele dışında başka bir amaca yönelik bulunduruluyor kanaati oluşursa elbette gereği yapılır. Şu anda bunu söylemek için çok erken. Sonuçta biz bir ittifak içerisindeyiz” dedi.

ABD DEAŞ’LA MÜCADELEDETÜRKİYE’YE GEREKLİ DESTEĞİ VERMİYOR

Türkiye’nin kendi sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ’ı bölgeden atmak için Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattığını anımsatan Işık, “Bu harekatın birincil hedefi DEAŞ’ın bizim sınır hattımızdan ve bölgeden söküp atılması. Peki böyle bir mücadele koalisyonun kuruluş amacı olduğu için koalisyonun ve başta ABD’nin Türkiye’ye destek vermesi gerekmez mi? ABD burada samimi olarak maalesef Türkiye’ye gerekli desteği vermiyor. Siz koalisyonu DEAŞ’la mücadele için kurdunuz. Bizden de yardım istediğiniz. ‘Koalisyon güçlerinin İncirlik’te konuşlandırılması doğrudur, biz bu izni veriyoruz’ dedik. Peki bu izni verdikten sonra bizim DEAŞ’la mücadelede desteğe ihtiyacımız varken siz niye bu desteği vermiyorsunuz? Niye ipe un seriyorsunuz? Siz bu anlayışla hareket ettiğiniz sürece, o zaman Türkiye kamuoyu da diyor ki, ‘Bunlar samimi değil, bunların gizli ajandası var.’ 20 kilometreye kadar destek verdiniz de 20 kilometreden sonra niye destek vermiyorsunuz? Bunun Türkiye’de sorgulanması gayet tabiidir” ifadesini kullandı.

İNCİRLİK BİR NATO ÜSSÜ DEĞİLDİR

İncirlik üssüyle ilgili konuya da açıklık getiren Fikri Işık, “İncirlik Üssü bir NATO üssü değildir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Türkiye’nin izni ile orada bulunuyorlar. Türkiye bu noktada ABD ile de diğer koalisyon ülkeleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmeler eğer Türkiye’nin çıkarlarını tehdit eder bir noktada cereyan eder ve bir sonuç alınamazsa o zaman Türkiye her türlü ihtimali değerlendirir” dedi.

TÜRKİYE’DE YILGINLIK OLUŞTURMAK İSTİYORLAR

Terör örgütlerinin nöbetleşe eylem yaptığını vurgulayan Işık, Türkiye’nin tüm bunlara karşı yapması gereken en önemli şeyin ise birlik ve beraberliğini korumak olduğunu söyledi. Terör olaylarının Türkiye’de bir yılgınlık oluşturma amacı taşıdığını ifade eden Işık, “Tarihin yeniden yazıldığı bir dönemi biz yeniden yaşıyoruz aslında. Bizim terörün asıl amacına yönelik dikkatli, hassas ve proaktif olmamız gerekiyor. Ben Türkiye’nin Allah’ın izniyle bütün bu terör eylemlerinin üstesinden geleceğine inanıyorum. Türkiye bunlara teslim olmayacak” diye konuştu.

SİNCAR TÜRKİYE’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Türkiye’nin Sincar’da ikinci bir Kandil istemediğini belirten Işık, Sincar’ın Türkiye açısından “kırmızı çizgi” olduğunun altını çizdi. Işık, “Sincar’ın yeni bir Kandil olmasını dolaylı veya doğrudan, doğduran bir Kandil olmasına zaten her ne şartla olursa olsun, bedeli ne olursa olsun müsaade etmeyeceğiz, bunu herkes biliyor. ABD de Irak da Kuzey Irak’taki bölgesel yönetim de bütün dünya biliyor. Sincar’ın dolaylı olarak dahi olsa, yani YBŞ dedikleri bir oluşum vasıtasıyla içerisine başka unsurları da katarak, Suriye’deki Suriye Demokratik Güçleri örtüsü gibi bir örtüyle YBŞ ile dahi olsa PKK’nın orada varlık göstermesini Türkiye asla kabul etmeyecek” şeklinde konuştu.