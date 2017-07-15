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Işık ihlaline sivil trafik polisi ve kameralı denetim

Konya’nın Seydişehir ilçesinde son dönemde ışık ihlali ihbarlarının artması üzerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri sivil trafik polisi ve seyyar kamerayla denetim düzenledi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
Işık ihlaline sivil trafik polisi ve kameralı denetim

Özellikle çevre yolları üzerinde bulunan Bahçelievler, Karabulak, Bozkır ve Marangozlar kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamayı ekipler ilginç bir teknikle yaptı. MOBESE sistemi bulunmayan kavşaklarda kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklanan kazaların önüne geçebilmek için çalışma başlatan ekipler sivil bir trafik polisini kavşakta görevlendirdi. Kavşakta bulunan sivil trafik polisi trafik lambalarını görecek şekilde de bir kamera yerleştirip kayda başladı. Bu sırada trafik ekipleri polis aracını da kavşağın ilerisine park etti.

Trafik polisi ve aracını görmeyen sürücülerden bazıları kırmızı ışıkta geçti. Kırmızı ışığı ihlal eden sürücüler, ilerde bulunan trafik ekibi tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı. Kavşaklarda yapılan denetimde 23 araca toplamda 4 bin 800 lira para cezası kesildi.

Ekiplerce uygulamanın sık sık yapılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
  1. Bahçelievler
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Konya
  4. Seydişehir
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