Işık: Gündemde yok

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik sorusuna şuan ''Kısa ve orta vadede bedelli askerlik hükümetimizin gündeminde yok'' dedi.

Işık: Gündemde yok
Eklenme: 06 Ocak 2017, 12:46
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''BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMDE YOK''

Bakan Işık, ''Kısa ve orta vadede bedelli askerlik hükümetimizin gündeminde yok. Ama şartlar değişir, ona bir şey diyemem. Uzun vadede ise şunu söylemeliyim. Türkiye’nin yeni bir savunma konseptine ihtiyaç var. Bu değerlendirmelerin sonucunda kaç kişilik bir orduya ihtiyaç var. Bu birlikler nerelerde konuşlanacak. Bunların sonucunda vatani görevlerini yapacak olan minimum sayı belli olacak.

GENÇLERE TAVSİYEM: BİR AN EVVEL ASKERLİK YAPMALARI

Askerlik yaşına gelecek sayı ihtiyaçtan daha fazla olursa bedelli askerlik gündeme gelebilir. Gençlere tavsiyem meşru mazereti olamayanların bir an evvel askerliklerini yapmaları yönünde.'' dedi.

 
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