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'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'den Türk firmalarını heyecanlandıran bir açıklama geldi.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:12
'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası ve beraberindeki iş hacminin, Türk firmalarını da heyecanlandırdığını belirterek, "Katar Başbakanı, özellikle ihalelerde Türk firmalarına öncelik verileceğini ifade etti. Şimdi Türk firmalarının işi sıkı tutarak projeleriyle yakından ilgilenmelerini istiyoruz." dedi.

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'a uygulanan ambargo sonrasında ülkenin yanında olmasının, halk ve iş dünyası tarafından unutulmadığını bu ziyarette gördüklerini belirterek "Türkiye-Katar İş Forumu" ile "2. Expo Turkey by Qatar" kapsamında iki ülke iş adamlarının, önemli görüşmeler yaptıklarını ve iş bağlantıları kurduklarını anlattı.

Irak ve Suriye'deki durumun, Katar'a ulaşım konusunda maliyet ve sıkıntılar getirdiğine işaret eden Tüfenkci, Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde yapılan İran, Katar ve Türkiye görüşmelerinin ardından, İran üzerinden Katar'a ulaşımın maliyet ve zaman açısından daha avantajlı hale geldiğini söyledi. Tüfenkci, "Irak üzerinden Türk mallarının Katar'a ulaşması, 5 gün alıyor. Aynı zamanda maliyeti de düşürmek istiyoruz. Irak'tan transiti kolaylaştırıcı adım atmasını bekliyoruz. Biz, Ekonomi ve Dışişleri bakanlıkları devreye girerek bunu gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

ÖNCELİK TÜRK FİRMALARIN

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin Türk heyetini kabul ettiğini belirten Tüfenkci, görüşmede Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını gördüğünü kaydetti. Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası ve beraberindeki iş hacminin, Türk firmalarını da heyecanlandırdığını dile getiren Tüfenkci, "Katar Başbakanı, özellikle ihalelerde Türk firmalarına öncelik verileceğini ifade etti. Şimdi Türk firmalarının işi sıkı tutarak projeleriyle yakından ilgilenmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Tüfenkci, Katarlı yatırımcı firmaların Türkiye'ye ilgisinin finans, turizm, sağlık, eğitim, gayrimenkul ve emlak gibi sektörlerde en üst seviyeye ulaştığına dikkati çekerek "Türkiye fırsatlar ülkesi, biz bu fırsatlardan Katarlı kardeşlerimiz de faydalansın istiyoruz. Ticaret hacmimiz 2017'de yaklaşık 900 milyon dolara erişti, 2018 yılında bu çok daha yüksek oranlara ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 15:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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