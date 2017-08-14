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İşgalciye bak... Netenyahu: Kürdistan devleti kurulmalı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, “Irak'taki Kürtler bağımsız devlete sahip olmalı. Kürtler cesur, Batı'nın dostu ve bizimle aynı değerleri paylaşan bir halk” ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 20:54
İşgalciye bak... Netenyahu: Kürdistan devleti kurulmalı!

İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ABD Kongresi'nden 33 Cumhuriyetçi üyesiyle bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

"BİZİMLE AYNI BİR HALK"

Habere göre kongre üyelerine hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, “Irak'taki Kürtler bağımsız devlete sahip olmalı. Kürtler cesur, Batı'nın dostu ve bizimle aynı değerleri paylaşan bir halk” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2014 yılında Tel Aviv'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail, Kürtlerin bağımsızlık umutlarını desteklemeli” şeklinde konuşmuştu.

 
 
 
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 20:54
  1. Netenyahu: Kürdistan devleti
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