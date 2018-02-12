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İşgalciler yıktığının parasını vermeyecek

Amerika Birleşik Devletleri ABD, harabeye dönen Irak’ın yeniden inşası için para harcamayı düşünmüyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:22
İşgalciler yıktığının parasını vermeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklı bir raporda Washington Yönetiminin Kuveyt’te bugün başlayan konferansta Irak’ın yeniden inşası için para vermeyeceği ifade edildi.

Irak Hükumeti, ülkenin yeniden inşası için en az 100 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını söylüyor. 12-14 Şubat arasında Kuveyt’te gerçekleştirilecek uluslararası bir konferansta Irak’ın yeniden inşası ele alınacak.

ABD’li ve diğer Batılı ülkelerin Yetkilileri Irak’ın yeniden inşasına katkıda bulunmayı düşünmezken UNICEF tarafından yayınlanan bir raporda ülkedeki çocukların dörtte birinin fakru zaruret içinde yaşadığı kaydedildi.

Batılı Yetkililere göre Irak’ın alt yapısını onarmak için harcanacak para, terör örgütü DEAŞ’in yeniden güçleneceği şehirler imar etmek anlamına geliyor.

Donald Trump, başkanlık vaadleri arasında Ortadoğu’da polislik yapmaktan vazgeçerek harcanan 4-5 trilyon doların Amerika’da yatırımlara dönüştürülmesinin daha verimli olacağını düşündüğünü söylemişti.

Trump, Başkan seçildikten sonra Ortadoğu’ya yeni askerler gönderse de verdiği sözde durarak ‘yatırımlarını’ ABD’ye yapmış görünüyor.

Donald Trump, başkan seçilişinin ardından ilk ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmış ve yaklaşık 500 milyar dolarlık silah sattığı Körfez Ülkesiyle ABD’de 1 trilyon dolarlık yatırım yapma anlaşması imzalamıştı.

Başkan Trump’ın Suudi Arabistan ‘zaferi’ seçim dönemindeki diğer bir vaadinin uygulamaya konulmuş haliydi: “Dış borçlarımızı Arap ülkelerine ödeteceğim.”

ABD Meclisi Cuma günü 716 milyar dolarlık 2018 askeri bütçesini onayladı. Miktar, ABD tarihinin en büyük bütçesi olma özelliğini taşıyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:22
  1. ABD
  2. Donald Trump
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