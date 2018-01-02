İşgalciler yeniden saldırıya geçti
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.02 Ocak 2018 Salı 15:59
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "terör olaylarına karıştığı" iddia edilen 12 Filistinlinin Batı Şeria'da gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada başka bilgi verilmedi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.