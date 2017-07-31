Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşgalciler otoyolu kapattı!

Ramallah'ı kuzey kentlere bağlayan Ramallah-Celezon otoyolunun kapatılması, Filistinlileri mağdur etti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:35
İşgalciler otoyolu kapattı!

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah-Celezon otoyolunu trafiğe kapattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait buldozerlerle, askerlerin korumasında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile kuzeyindeki Nablus, Selfit, Tulkerm, Cenin ve Tubas kentlerini birbirine bağlayan otoyola beton bariyerler konuldu.

Ramallah-Celezon otoyolunun trafiğe kapatılmasının ardından Filistinliler, Ramallah'a ulaşmak için alternatif yolları kullanmaya çalışırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İsrail ordusundan konuyla ilgili herhangi resmi açıklama yapılmadı.

Doğu Kudüs'ün İsrail işgali altında olması nedeniyle Filistin'in geçici başkenti olan Ramallah'ı kuzey kentlere bağlayan otoyolun trafiğe kapatılması, Filistinlileri mağdur etti.

Ramallah-Celezon otoyolunun Ramallah'ın el-Bire beldesi yakınlarındaki kısmı, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki uygulamaları üzerine Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbedelere sahne olmuştu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:35
  1. İSRAİL
  2. Doğu Kudüs
  3. Batı Şeria
  4. Ramallah
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşırı terliyorsanız, dikkat!
    1. Aşırı terliyorsanız, dikkat!
    2. İstanbul'da hücre evine baskın!
    3. Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e: Yapma..
    4. Devrim'in üreticisi şimdi Altay'a göz..
    5. Tapınak Muhafızları İlk mezunlarını..
    6. İşgalciler otoyolu kapattı!
    7. Karadeniz'de gizemli variller! İçi..
    8. 'Sana bomba bir haberim var' diyen..
    9. Bozulan cezaevi aracını mahkumlar itti
    10. İtalya onu konuşuyor!
    11. WhatsApp’ta yeşil tik dönemi
    12. İsrail yine 'Kürt devleti' kartını..
    13. Her yerde aranıyordu, tatilde enselendi!
    14. Rejim ve Rusya saldırıya devam ediyor
    15. TFF'den Şenol Güneş'e 'Milli Takım'..
    16. DEAŞ'in yardım hattı kesildi...
    17. Türkiye'ye batacak diyorlardı,..
    18. RTÜK skandal programa acımadı!
    19. İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye..
    20. Araç sahipleri dikkat! Çifte zam
    Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    Akın Öztürk'ün telefon görüşmeleri ortaya çıktı!
    Akın Öztürk'ün telefon görüşmeleri ortaya çıktı!
    Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki ‘Hangi amaçla olursa olsun…’
    Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki ‘Hangi amaçla olursa olsun…’
    Uzakdoğu'da gerilim tırmanıyor!
    Uzakdoğu'da gerilim tırmanıyor!