Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşgalciler Müslümanları gözaltına almaya başladı

İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale etti. 21 Filistinli gözaltına alındı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:42
İşgalciler Müslümanları gözaltına almaya başladı

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale etti. 21 Filistinli gözaltına alındı.

Siyonist işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesinde 21 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, 'İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale ettiği ve 21 Filistinliyi gözaltına aldığı' kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasındaki 10 Kudüslü gencin, İsrail güçleri tarafından darbedildiği bilgisine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:42
  1. Mescid-i Aksa
  2. İsrail güçleri
  3. Batı Şeria
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Volkan Şen'in menajeri açıkladı: Galatasaray ile...
    1. Volkan Şen'in menajeri açıkladı:..
    2. Papazdan 'Mescid-i Aksa'yı İsrail'den..
    3. Kılıçdaroğlu'dan İsrail'e 'Mescid-i..
    4. FETÖ'cü komiser yardımcısı bakın neyle..
    5. DAEŞ'in son kalıntıları bir hastanenin..
    6. Çareyi kadın kılığında kaçmakta..
    7. Caddeye mezar yapıp, üzerine çiçekler..
    8. ABD panikte! "İmparatorluğumuz..
    9. Küstah bildiri: Türkiye'yi köşeye..
    10. Maliki'den görülmemiş yalakalık: Onlar..
    11. O paşaya kritik görev!
    12. ‘15 Temmuz Gençlik Kampı’ sona erdi
    13. Çocukları sosyal medya ile camiye..
    14. İsrail ile gizlice görüşmüş
    15. Rakka'da 8 ayda bin 400 sivil katledildi
    16. İşgalciler Müslümanları gözaltına..
    17. Galatasaraylılara müjde! Yıldız isim..
    18. PKK işgalindeki kentte Elektirik..
    19. Duş sonrası bunu yapan genç hayatını..
    20. Her şey bu şehrin ortasında..
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Merkel'in asıl derdi bakın neymiş!
    Merkel'in asıl derdi bakın neymiş!