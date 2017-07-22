İşgalciler Müslümanları gözaltına almaya başladı

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale etti. 21 Filistinli gözaltına alındı.

Siyonist işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesinde 21 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, 'İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale ettiği ve 21 Filistinliyi gözaltına aldığı' kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasındaki 10 Kudüslü gencin, İsrail güçleri tarafından darbedildiği bilgisine yer verildi.