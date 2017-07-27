İşgalci Terörist İsrail'den bir geri adım daha!
İşgalci Terörist İsrail polisi dedektörlerin ardından Müslümanların talebi doğrultusunda Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir bariyerleri de söktü.27 Temmuz 2017 Perşembe 02:00
İşgalci İsrail'in güvenlik güçleri, Filistinli Müslümanların direnişine daha fazla dayanamayarak Mescid-i Aksa'nın kapılara konulan metal arama dedektörlerinin kaldırmasının ardından demir bariyerleri de söktü.
İşgalci İsrail polisi dedektörlerin ardından Müslümanların talebi doğrultusunda Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir bariyerleri de söktü.