İşgalci terör devleti İsrail'den yeni gözaltılar

Siyonist işgal askerlerinin, bir karargaha ateş açtıkları iddiasıyla üç Filistinli mücahidi gözaltına aldı.
Terör devletinin iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde işgal güçlerine ait bir karargaha dün gece ateş açtıkları iddia edilen 3 Filistinlinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, "saldırıda kullanılan silah ve araca el konulduğu" kaydedildi.
Siyonist İsrail basınında yer alan haberlerde de Cenin'in Yabed beldesi yakınında yer alan karargaha saldırı düzenlendiği, olayda can kaybının ve yaralanmanın olmadığı belirtilmişti.
Filistin tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.