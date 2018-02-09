İşgalci Siyonist yine sert müdahale etti!

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve İsrail askerlerinin Filistinli Ahmed Cerrar'ı şehit etmesi Gazze'de düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'deki Filistin Camisi önünde düzenlenen eyleme çok sayıda Filistinli katıldı. Eylemler, bugün Cuma namazının ardından düzenlenen gösterilerle 10'uncu haftasını tamamlamış oldu.

Gazze'de de durum farklı değildi... Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında biri ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığını ifade etti.

Siyonist terörist İsrail güçleri ise göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti. Çok sayıda Filistinli hastanelere kaldırıldı.