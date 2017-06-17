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İşgalci Rus komutanın cesedi hakkında flaş gelişme!

Ardahan Valisi Özefe, işgalci bir Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesede ilişkin, "Bizden ve Rusya'dan yani her iki ülkeden gelecek olan uzmanlarla cesedin kimliği belirlenmiş olacak." dedi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 16:40
İşgalci Rus komutanın cesedi hakkında flaş gelişme!

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş olarak bulunan ve işgalci bir Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesede ilişkin, "Bizden ve Rusya'dan yani her iki ülkeden gelecek olan uzmanlarla cesedin kimliği belirlenmiş olacak." dedi.

Kentin Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 26 Nisan'da yapılan kazıda, toprak altında tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan tabutta yer alan ve üniformasıyla gömülen işgalci Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimlik tespiti amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen ceset, bulunduğu tabut ile Kars Müzesi'ne ait depoda muhafaza altında tutuluyor.

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da bulunan Rus subayın cesedinin çıkartılması sırasında yapılan çalışmaların, kimlik tespiti ile sürdüğünü belirtti.

Söz konusu ceset ile ilgili çeşitli söylentiler çıktığını ve haberler yayımlandığını belirten Özefe, "Ancak asıl kararı uzmanlardan oluşan kurul verecektir. Hacettepe Üniversitesinden uzmanlar gelecek. Ayrıca Rusya'dan da uzman bir ekip gelecek. Bizden ve Rusya'dan, yani her iki ülkeden gelecek olan uzmanlarla cesedin kimliği belirlenmiş olacak. Bu ekibin çalışmasından sonra cesedin kime ait olduğu netlik kazanacak." diye konuştu.

Kurulun 24 Haziran'da Kars'ta toplanacağına işaret eden Vali Özefe, başta Kars Müze Müdürlüğü olmak üzere ilgililerden gerekli bilgileri aldığını sözlerine ekledi.

AA

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 16:40
  1. Ardahan Valisi İbrahim Özefe
  2. rus komutan
  3. ardahan
  4. Anadolu Ajansı
  • Şükrü GÜZENŞükrü GÜZEN23 sa önce
    Çok flaş.,...aman da aman
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