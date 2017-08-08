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İşgalci İsrail'in askeri helikopteri düştü

Siyonist İsrail'in Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin, Necef Çölü’ndeki Ramon Hava Üssü'nde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 02:08
İşgalci İsrail'in askeri helikopteri düştü

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Necef Çölü’ndeki Ramon Hava Üssü'nde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterin binbaşı rütbesindeki pilotu hayatını kaybetti, yanındaki bir teğmen ise ağır yaralandı.

Helikopterin düşmesinin ardından hava üssündeki tüm askeri uçuşlar durduruldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İsrail ordusundan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 02:08
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