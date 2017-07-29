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İşgalci İsrail'e öyle bir haykırdı ki...

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, siyonist İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı öyle bir haykırdı ki...

29 Temmuz 2017 Cumartesi 02:44
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 02:44
  1. Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan
  2. Anadolu Gençlik Derneği
  3. siyonist İsrail
  4. Filistin
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