Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşgalci İsrail’den yeni zulüm! Kiliselere 200 milyon dolar…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen "Israel HaYom" gazetesinin haberinde, Kudüs belediyesinin, Kudüs'teki Hıristiyanlara ait 887'den fazla kilisenin mülkiyetine 200 milyon dolar civarında vergi uygulamak istediği, bazı kiliselerin banka hesaplarına da belediye tarafından haciz konduğu belirtildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 22:40
İşgalci İsrail’den yeni zulüm! Kiliselere 200 milyon dolar…

Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu, İsrail'in Hristiyanların Kudüs'teki gayrimenkullerine vergi uygulayarak, kenti Yahudileştirmeyi amaçladığını belirtti.

Komisyonun Genel Sekreteri Hanna İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının sonucu olduğunu ifade etti.

"ABD, İŞGALCİYE YEŞİL IŞIK YAKTI"

Genel Sekreter İsa, "ABD'nin kararı İsrail'e, sanki kendi başkentleriymiş gibi Kudüs'te egemenliğini kurmak için yeşil ışık yaktı. Böylece İsrail, Kudüs'ü Yahudi olmayan her şeyden soyutlayacak." dedi.

İsa son olarak, İsrail'in, bu vergilerle Yahudi yerleşim alanlarını genişletmek ve kilise çalışanlarına da kısıtlamalar getirerek onları kovmak istediğini kaydetti.

KİLİSELERİN BANKA HESAPLARINA EL KONDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen "Israel HaYom" gazetesinin dünkü haberinde, Kudüs belediyesinin, Kudüs'teki Hıristiyanlara ait 887'den fazla kilisenin mülkiyetine 200 milyon dolar civarında vergi uygulamak istediği, bazı kiliselerin banka hesaplarına da belediye tarafından haciz konduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 22:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yoğun saldırılar sürüyor: 16 sivil öldü
    1. Yoğun saldırılar sürüyor: 16 sivil öldü
    2. ABD bir ülkeyi daha hedef aldı
    3. Ümit Özat: Karşılaşma çok iyi geçti
    4. Aykut Kocaman: Onlarca şut ama..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
    6. İran'dan ABD'ye sert yanıt!
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli..
    8. Adnan Oktar’a büyük şok! Harekete..
    9. Erzurumspor-Çaykur Rizespor ile..
    10. CHP Genel Başkanını seçti
    11. Katar'dan Ankara'daki saldırıya kınama
    12. Ordu’da sahilde tesadüfen gördü hemen..
    13. İstanbul’da 5’i Türk 82 DEAŞ’lı..
    14. Rusya, Suriye'de El-Nusra'ya karşılık..
    15. Bölücü teröristler Avrupa ülkesinde..
    16. Ampute Milli Takımı İtalya'da şampiyon..
    17. İşgalci İsrail’den yeni zulüm!..
    18. Karabükspor-Alanyaspor'u 1-0 yendi
    19. Feci kaza… Çok sayıda ölü var!
    20. Ümraniyespor: 1 - Adanaspor: 0
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Kendi kurultaylarında şoke oldular!
    Kendi kurultaylarında şoke oldular!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret