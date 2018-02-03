İşgalci İsrail’den yeni zulüm! Kiliselere 200 milyon dolar…

Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu, İsrail'in Hristiyanların Kudüs'teki gayrimenkullerine vergi uygulayarak, kenti Yahudileştirmeyi amaçladığını belirtti.

Komisyonun Genel Sekreteri Hanna İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının sonucu olduğunu ifade etti.

"ABD, İŞGALCİYE YEŞİL IŞIK YAKTI"

Genel Sekreter İsa, "ABD'nin kararı İsrail'e, sanki kendi başkentleriymiş gibi Kudüs'te egemenliğini kurmak için yeşil ışık yaktı. Böylece İsrail, Kudüs'ü Yahudi olmayan her şeyden soyutlayacak." dedi.

İsa son olarak, İsrail'in, bu vergilerle Yahudi yerleşim alanlarını genişletmek ve kilise çalışanlarına da kısıtlamalar getirerek onları kovmak istediğini kaydetti.

KİLİSELERİN BANKA HESAPLARINA EL KONDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen "Israel HaYom" gazetesinin dünkü haberinde, Kudüs belediyesinin, Kudüs'teki Hıristiyanlara ait 887'den fazla kilisenin mülkiyetine 200 milyon dolar civarında vergi uygulamak istediği, bazı kiliselerin banka hesaplarına da belediye tarafından haciz konduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.