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İşgalci İsrail'den Suriye'ye saldırı!

İşgalci İsrail ordusunun, Suriye'den atıldığı ileri sürülen rokete karşılık bu ülkeye saldırıda bulunduğu bildirildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 04:26
İşgalci İsrail'den Suriye'ye saldırı!

Siyonist İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından ateşlenen bir roketin Golan Tepeleri'ne düştüğü iddia edildi.

Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayın ardından İsrail ordusu tarafından da rejim güçlerine ait havan toplarına yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, saldırının türüne ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Netanyahu'nun, Golan Tepeleri'ndeki Katsrin Yahudi yerleşim biriminde konuşma yaptığı sırada Suriye'den roket atıldığı iddiasında bulunuldu.

'Ordumuz gerekli karşılığı verdi'

Açıklamada ifadelerine yer verilen Netanyahu, Suriye topraklarından İsrail'e ateş açılmasına müsaade etmeyeceklerini kaydederek, "Konuşma yaptığım sırada Suriye'den ateşlenen bir roket topraklarımıza düştü ve ordumuz da gerekli karşılığı verdi. Bize saldıranlara saldırırız. İşte politikamız budur ve bunun üzerine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Suriye makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen bazı roketlerin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği öne sürülmüştü.

Suriye'nin Kuneytra şehrinde devam eden iç savaş nedeniyle tedbir alındığı belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillere "sınıra yakın açık alanlarda toplanmamaları ve hareket halinde olmamaları" uyarısında bulunulduğu bilgisine yer verilmişti.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 04:26
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