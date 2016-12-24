Cloudflare

İşgalci İsrail'den beklenen açıklama: Karara uymayız!

BMGK’nın kararının ardından İsrail tasarıyı sunan Yeni Zelanda ve Senegal’deki elçilerini toplantı yapmak için ülkeye geri çağırdı.

Eklenme: 24 Aralık 2016, 06:13
Bu haber 3.898 kez okundu

Siyonist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'den işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını reddettiklerini ve buna uymayacaklarını bildirdi.

"İSRAİL İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail bu utanç verici karar tasarısını reddediyor ve bunun hükümlerine uymayacak. İsrail, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ABD Kongresindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi dostlarıyla çalışarak bu absürt kararın zarar verici etkilerini gidermeyi dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA VE SENEGAL'DEKİ BÜYÜKELÇİLER GERİ ÇAĞRILDI

Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in Yeni Zelanda ve Senegal büyükelçilerini istişarede bulunmak için ülkeye geri çağırdığı bilgisi verilerek, Senegal Dışişleri Bakanı'nın planlanan İsrail ziyareti ile Tel Aviv yönetiminin bu ülkeye yönelik tüm yardım programlarının iptal edildiği duyuruldu.

Söz konusu adımların, BMGK kararını hazırlayan ve İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunan ülkelere karşı atıldığı vurgulandı. Kararı hazırlayan diğer ülkeler Malezya ve Venezuela'nın ise İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

BMGK'da İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla kabul edilmişti.

 
Etiketlerİsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladıisrailbmSiyonist İsrail
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Musul'da taktik değişiyor! ABD resmen ilan etti!Musul'da taktik değişiyor! ABD resmen ilan etti!

İki ayı aşkın süredir devam eden ve yavaş ilerleyen operasyonda,…

Almanya'da OHAL günleriAlmanya'da OHAL günleri

12 kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyonlu terör saldırısıyla sinirleri gerilen Almanya’da…

Yakalanmamak için polisi öldürmek istedi!Yakalanmamak için polisi öldürmek istedi!

Finlandiya’da ATV tipi aracıyla hız yapan şahıs, kendisine dur ihtarında…

Bir haftada üç suikastBir haftada üç suikast

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisine…

TSK: 68 DEAŞ'lı terörist öldürüldüTSK: 68 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK, El-Bab'da 141 DEAŞ hedefini imha…

İdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktüİdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktü

Esed rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek İdlib'e sığınan sivilllerin…

Redine: BM kararı İsrail politikasına büyük bir tokattırRedine: BM kararı İsrail politikasına büyük bir tokattır

Filistin, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail işgali altındaki Filistin toprakları ile…

Sahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandıSahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandı

Sahra Çölü'nü 37 yıl aradan sonra beyaza bürüyen kar yağışı,…

Netanyahu: Obama bizi sırtımızdan vurduNetanyahu: Obama bizi sırtımızdan vurdu

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini durdurmasını öngören yasa…