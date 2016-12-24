İşgalci İsrail'den beklenen açıklama: Karara uymayız!

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Siyonist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'den işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını reddettiklerini ve buna uymayacaklarını bildirdi.

"İSRAİL İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail bu utanç verici karar tasarısını reddediyor ve bunun hükümlerine uymayacak. İsrail, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ABD Kongresindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi dostlarıyla çalışarak bu absürt kararın zarar verici etkilerini gidermeyi dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA VE SENEGAL'DEKİ BÜYÜKELÇİLER GERİ ÇAĞRILDI

Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in Yeni Zelanda ve Senegal büyükelçilerini istişarede bulunmak için ülkeye geri çağırdığı bilgisi verilerek, Senegal Dışişleri Bakanı'nın planlanan İsrail ziyareti ile Tel Aviv yönetiminin bu ülkeye yönelik tüm yardım programlarının iptal edildiği duyuruldu.

Söz konusu adımların, BMGK kararını hazırlayan ve İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunan ülkelere karşı atıldığı vurgulandı. Kararı hazırlayan diğer ülkeler Malezya ve Venezuela'nın ise İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

BMGK'da İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla kabul edilmişti.