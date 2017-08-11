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İşgalci İsrail yine yuva yıktı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktığı, birini de mühürlediği bildirildi.

11 Ağustos 2017 Cuma 18:39
İşgalci İsrail yine yuva yıktı

Ramallah'ın batısında yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine iş makineleriyle baskın yapan İsrail askerleri, daha önce İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Usame Ata ve Bera İbrahim Salih'in ailesine ait evleri yıktı, Adil Ankuş'un ailesine ait eve ise mühür vurdu.

İsrail askerleri, evlerin yıkılmasına tepki gösteren belde sakinlerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesine de sabah saatlerinde iş makineleriyle baskın yapan İsrail güçleri, İslam Hamid isimli Filistinliye ait evi yıktı.

İsrail güçlerine saldırı girişimde bulunduğu öne sürülen Filistinli 3 genç, haziran ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 18:39
  1. İsrail ev yıktı
  2. İsrail müslüman evi
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