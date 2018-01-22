İşgalci İsrail, şimdi de Filistinlilerin cenazelerine de el koyacak

İsrail Parlamentosu Knesset'e bağlı Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi'nin, İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin tesliminin geciktirilmesine ilişkin tasarıyı onayladığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi, ordunun bölge komutanlarına sorunsuz bir şekilde defnedilmesi garanti altına alınana kadar "İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin teslimini geciktirme yetkisi veren" tasarıyı oyladı.

İçişleri Bakanı Gilad Erdan ve Adalet Bakanı Ayelet Şaked tarafından sunulan tasarının oylama sonucu kabul edildiği aktarıldı.

İsrail yasalarına göre parlamentoda bir tasarının kabul edilmesi için belli aşamaları bulunuyor. Parlamentoya sunulacak tasarı, öncelikle Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi tarafından kabul ediliyor ve Komite tarafından onaylanan tasarı daha sonra Knesset Genel Kurulu'na sunuluyor. Ardından tasarının yürürlüğe girmesi için Knesset'te "üç okuma" yapılması ve bu üç okuma da onaylanması gerekiyor.