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İşgalci İsrail parlamentosunda konuştu

DEAŞ’den kurtarıldıktan sonra Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olanNadiya Murad, Ezidi Kürtlerin uğradığı soykırımla ilgili İsrail parlamentosunda bir konuşma yaptı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:12
İşgalci İsrail parlamentosunda konuştu

Bugün İşgalci İsrail parlamentosuna konuk olan Nadiya Murad, burada yaptığı konuşmada yaşadıklarını anlattı.

Yahudilerin yaşadığı Holokost Soykırımı’na değinen Nadiya Murad, Ezidi Kürtlerin de benzer şekilde soykırıma uğradığını iddia etti. 

2014 yılında DEAŞ’in Şengal saldırısında kaçırılan Nadiya Murad, örgüt tarafından köle pazarında satıldı. Kurtarıldıktan sonra başına gelenleri anlattı ve tüm dünyada yankı buldu.

Nadiya Murad, daha sonra Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi oldu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:12
  1. Nadiya Murad
  2. DEAŞ
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