İşgalci İsrail, Müslümanların oturma izinlerini iptal etti!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Kudüs'te 14 bin 595 Filistinlinin oturma iznini iptal ettiği belirtilirken, iptallerin ne zaman yapıldığıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Açıklamada, "İsrail yönetimi, Kudüs'e ve Kudüslülere karşı Yahudileştirme çalışmalarını tırmandırmaya devam ediyor ve çok sayıda Yahudi yerleşim birimi projesi ile Kudüslülere karşı vahşi güvenlik tedbirlerini uygulamaya çalışıyor." denildi.

İsrail'in, Kudüs'teki Arapların sayısını azaltmak ve Yahudilerin sayısını artırmak için kentten 100 bin Filistinliyi çıkarmayı ve 150 bin Yahudi yerleşimciyi Kudüs'e yerleştirmeyi amaçladığı ve bunun için büyük bir yerleşim projesi üzerinde çalışma yürüttüğü ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin geçen ay Kudüs'te onlarca ev ve tesisi yıktığına işaret edildi.

Açıklamada, uzun zamandan beri İsrail'in zulmüne uğrayan ve haksız yere yurtlarından edilmeye ve Yahudileştirme projelerine maruz kalan Kudüs halkının üzerinden zulmün kaldırılmasının zorunlu olduğu dile getirildi.

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) dün, "İsrail, Kudüslülerin oturumlarını iptal ediyor" başlığıyla yayınladığı raporunda, İsrail'in 1967'den 2016'nın sonuna kadar 14 bin 595 Filistinlinin Kudüs'teki oturum izinlerini iptal ettiği belirtilerek, İsrail makamlarının ayrıca Filistinlilerin İsrail güçlerine yönelik bireysel eylemleri nedeniyle tüm aile fertlerinin oturumlarını iptal ettiği, dolayısıyla hukuka aykırı bir şekilde toplu olarak cezalandırma yoluna gittiği kaydedilmişti.