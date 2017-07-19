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İşgalci İsrail: Mescid-i Aksa kararını açıklayacağız

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor. Dedektörleri kaldırıp kaldırmama kararı bugün açıklanacak

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:16
İşgalci İsrail: Mescid-i Aksa kararını açıklayacağız

İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre Netanyahu, bugün öğleden sonra güvenlik birimleri ile yapacağı görüşme sonrası kararını açıklayacak. Kanalın haberinde İsrail iç istihbarat birimi Şin Bet'in Aksa'nın kapılarındaki arama dedektörlerinin kaldırılmasını desteklediği, polisin ise karşı çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib daha önce yaptığı yaptığı açıklamada, "Bizim tavrımız açıktır. Biz de bu kutsal şehrin şeyhlerinin kararına bağlıyız. İslami ve ahlaki olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bu dedektörlerden geçerek Aksa'ya girmeyeceğiz." demişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:16
  1. Şin Bet
  2. İsrail polisi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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