İşgalci İsrail askerlerine saldırı

Bugün öğlen saatlerinde El Halil kentinin kuzeyinde bir araçla saldırı gerçekleştirildi. "İsrail askerlerinin araçla ezilmesi" şeklinde gerçekleştirilen saldırıda 3 asker yaralandı.



Saldırıyı gerçekleştiren 30 yaşındaki Filistinli, bölgedeki diğer İsrail askerlerinin araca ateş açması sonucu olay yerinde öldürüldü. Yaralanan İsrail askerleri civardaki hastanelere kaldırıldı.



Saldırıyla ilgili detaylar Kassam Tugayları'nın internet sitesi vasıtasıyla yayınlandı.



Bölgede gerginlik arttıkça bu gibi saldırılarda da artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Mepanews