Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşgalci İsrail askerlerine saldırı

Filistin'de Mescid-i Aksa'nın kapatılması sonrası gerginlik günden güne arterken bölgeden saldırı haberleri de geliyor.

18 Temmuz 2017 Salı 18:15
İşgalci İsrail askerlerine saldırı

Bugün öğlen saatlerinde El Halil kentinin kuzeyinde bir araçla saldırı gerçekleştirildi. "İsrail askerlerinin araçla ezilmesi" şeklinde gerçekleştirilen saldırıda 3 asker yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 30 yaşındaki Filistinli, bölgedeki diğer İsrail askerlerinin araca ateş açması sonucu olay yerinde öldürüldü. Yaralanan İsrail askerleri civardaki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili detaylar Kassam Tugayları'nın internet sitesi vasıtasıyla yayınlandı.

Bölgede gerginlik arttıkça bu gibi saldırılarda da artış yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Mepanews 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:15
  1. El Halil
  2. İsrail
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nata Vega’da 15 Temmuz sergisi açıldı
    1. Nata Vega’da 15 Temmuz sergisi açıldı
    2. Kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı
    3. Bitlis Valisi Ustaoğlu muhtarlarla bir..
    4. Bayramiç’te sel felaketinin bilançosu..
    5. Hilvan’da 4 kişinin öldüğü silahlı..
    6. Terör propagandası yapan 3 şahıs..
    7. Arapgirliler 15 Temmuz’da meydanları..
    8. Türkiye olimpiyatlara tatsız başladı
    9. Mübaşirlere yeni kıyafet
    10. 15 Temmuz Şehitleri düzenlenen panelle..
    11. Büyükşehir ve SASKİ’den sağanak uyarısı
    12. MAYFU sektör temsilcilerini ağırlayacak
    13. Emekli olan personele veda yemeği..
    14. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı..
    15. Dev açılış öncesinde 2 bomba ihbarı
    16. Darbeci askerlere yapılan..
    17. İşgalci İsrail askerlerine saldırı
    18. 120 günde kazandıkları para… Astronot..
    19. Afganistan'da bu yıl sivil ölümleri..
    20. 14 DAEŞ'li öldürüldü
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'