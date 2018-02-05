İşgalci Hint askerlerine saldırı!

Rajouri başbakanı Shahid Iqbal Choudhary, Pazar akşamı Cammu bölgesinde Pakistan ordusu tarafından açılan ateş sonrası dört askerin öldüğünü ve birinin yaralandığını söyledi.

Choudhary, “Şu an sınırda durum gergin” dedi.

Başbakan, saldırının Pazar gününün sonuna kadar sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Choudhary , “Sınır yakınındaki alanların çoğu ateşkes ihlalinden dolayı etkilenmiş durumda. Geceleri sivilleri tahliye etmek zor olsa da durumu sürekli olarak izliyoruz” dedi.

Yetkililer, önümüzdeki üç gün boyunca sınırın yakınlarındaki okulların kapatılmasına karar verdiler.

Pakistan’lı yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Hindistan askeri güçlerinin Keşmir’de Müslüman nüfusa karşı işlediği şiddet olayları tepkilere neden oluyor.

2003 ateşkesine rağmen, Hindistan ve Pakistan düzenli olarak, Kontrol Hattı olarak adlandırılan ve Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir bölgesinde çatışmalar yaşıyor.