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İşgalci askerler yine saldırıyor

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı öğrenildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:16
İşgalci askerler yine saldırıyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 30 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Filistinlilerden 8'inin Nablus kentinin güneyindeki Kasra köyünden olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 13:16
  1. Batı Şeria
  2. FİLSİTİN
  3. kudüs

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