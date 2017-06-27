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İşgalci ABD'den Esed rejimine uyarı!

İşgalci ABD yönetimi, Beşşar Esed rejiminin, yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığını iddia etti.

27 Haziran 2017 Salı 05:52
İşgalci ABD'den Esed rejimine uyarı!

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı olduğuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Esed rejimi tarafından, masum çocuklar dahil kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek muhtemel bir kimyasal silah saldırısı hazırlıklarının olduğunu tespit etmiştir. Bu hazırlıklar, 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah saldırısından öncekilere benzemektedir." ifadelerine yer verildi.

"BAY ESED VE ORDUSU, BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

ABD'nin Suriye'de bulunma amacının, DEAŞ'ı Suriye ve Irak'tan temizlemek olduğu vurgulanan açıklamada, "Ancak eğer Bay Esed, kimyasal silahlar kullanarak yeni bir kitlesel ölüm saldırısı düzenlerse, o ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir." uyarısı yapıldı.

ABD, Esed rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü 7 Nisan'da Tomahawk füzeleriyle vurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, "Suriyeli diktatör Beşşar Esed, salı günü korkunç kimyasal saldırıyı gerçekleştirdi. Esed yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 05:52
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