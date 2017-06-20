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İşgal güçleri Filistinli bir genci öldürdü

İsrail askerlerinin, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş ettiği Filistinli genç hayatını kaybetti

20 Haziran 2017 Salı 19:55
İşgal güçleri Filistinli bir genci öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Caba kontrol noktasında, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir Filistinli genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen Filistinli bir gencin İsrail askerleri tarafından Caba kontrol noktasında açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Adam Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki kontrol noktasındaki askerlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin ateş açılarak yaralandığı ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ise, İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesi sakinlerinden 23 yaşındaki İmad Semir El-Hirbavi olduğu bilgisine yer verildi.

Resmi istatistiklere göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de devam eden olaylarda, iki Ürdün vatandaşı ve 269'u aşkın Filistinli hayatını kaybederken, 47 İsrail asker ve polisi öldü.

Son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkati çekiyor. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" veya "araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:55
  1. İsrail güçleri
  2. Filistin Sağlık Bakanlığı
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