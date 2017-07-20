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İşgal güçleri Aksa'yı kuşatmaya aldı

Siyonist İsrail güçleri Mescid-i Aksa'yı kuşatma altına alarak, Aksa kapısına nöbet tutmaya gelen birçok Müslüman genci rehin aldı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 22:21
İşgal güçleri Aksa'yı kuşatmaya aldı

YENİAKİT.COM.TR - Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa kuşatması sürüyor. 

Aksa'nın kapılarında nöbet tuttan Müslüman gençlere saldıran İsrail işgal polisi birçok Müslümanı esir aldı. 

Filistin Kızılayı sözcüsü "Aksa'nın kapılarında 15 Filistinli yaralı var, işgalci İsrail ordusu vahşice saldırdığı için onlara ulaşamıyoruz'' ifadelerini kullandı.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:21
  1. İSRAİL
  2. Aksa
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 54 dk önce
    Kahrol İsrail.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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