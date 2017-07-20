İşgal güçleri Aksa'yı kuşatmaya aldı
Siyonist İsrail güçleri Mescid-i Aksa'yı kuşatma altına alarak, Aksa kapısına nöbet tutmaya gelen birçok Müslüman genci rehin aldı.20 Temmuz 2017 Perşembe 22:21
YENİAKİT.COM.TR - Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa kuşatması sürüyor.
Aksa'nın kapılarında nöbet tuttan Müslüman gençlere saldıran İsrail işgal polisi birçok Müslümanı esir aldı.
Filistin Kızılayı sözcüsü "Aksa'nın kapılarında 15 Filistinli yaralı var, işgalci İsrail ordusu vahşice saldırdığı için onlara ulaşamıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr