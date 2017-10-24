Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşgal güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldı

24 Ekim 2017 Salı 16:08
İşgal güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 16:08
  1. Batı Şeria
  2. Doğu Kudüs
  3. israil
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat… Böyle gittiler
    1. Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat…..
    2. Darbenin kod adı: Kapadokya
    3. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor…..
    4. 6 ay önce Biden’dan Dündar’a darbe..
    5. Cumhurbaşkanı’ndan Gökçek’e: 2. Kez..
    6. Gökçek sonrası ne olacak? İşte yerine..
    7. Türk askerinin bir diğer adı neden..
    8. İzzetbegoviç: İslam'ın bayrağı..
    9. Annesini ve kardeşini rehin aldı
    10. Trump'ın yüzüne Rus bayrağı fırlattılar!
    11. İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
    12. Meral Akşener'in parti logosu "free"..
    13. Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş..
    14. Türk muhabir ABD Dışişleri Sözcüsü'nü..
    15. Kilo vermek için 5 altın kural
    16. Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur..
    17. İstanbul'da metrekareye 25-50 kg yağış..
    18. Komandolar 9 yıl sonra orada: '2...
    19. Lucescu ve Emre Belözoğlu'ndan sürpriz..
    20. Birleşik Krallık'tan Rusya'ya tepki
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
    İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
    3 ayda 2 ton mantar üretti
    3 ayda 2 ton mantar üretti
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
    CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
    O ilin yeni belediye başkanı belli oldu
    O ilin yeni belediye başkanı belli oldu