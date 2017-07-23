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İşgal devleti İsrail Filistinli vekilleri gözaltına aldı!

Terör devleti İsrail’in katil askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Selfit ve Eriha kentinde Filistin Yasama Meclisi'nden 2 milletvekilini gözaltına aldı.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:21
İşgal devleti İsrail Filistinli vekilleri gözaltına aldı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, işgal devleti İsrail askerleri Sabah  saatlerinde Filistinli milletvekilleri Ömer Abdurrezzak'ın Selfit kentindeki  evine, Şakir Amara'nın ise Eriha'daki evine baskın yaptı.

Filistin Yasama Meclisi'nden Hamas'a mensup iki milletvekilinin baskın  sonucu İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu gelişmeyle birlikte İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:21
  1. İsrail
  2. filistin
  3. Filistin Yasama Meclisi
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