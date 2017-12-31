İşgal devleti İsrail UNESCO'dan çekildi

Terör devleti İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyeliğinden çekildi. İsrail ayrılma kararına ilişkin, UNESCO'nun Filistin topraklarında taraflı tutum sergilediğini ve tarihi korumadığını gerekçe gösterdi.



UNESCO BAŞKANI DUYURDU



UNESCO Başkanı Audrey Azoulay tarafından yayınlanan bildiride İsrail'in, üyelikten çekildiği açıklandı. Azoulay, İsrail Hükümeti'nin 12 Ekim 2017'de ilan ettiği kararın, bugün yürürlüğe girmesiyle çekilmesinin ardından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.



Ayrıca ABD'de "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrıldığını açıklamıştı. Öte yandan, İsrail 16 Eylül 1949'dan günümüze UNESCO üyeliğinde yer almıştır.