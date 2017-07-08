İşgal devleti İsrail: Taraflı davranıyorsunuz!

BBC Türkçe'nin haberine göre, El Halil'in "evrensel bir değer" olduğunu ilan eden bu karar, Filistinlilerin talebi üzerine gündeme alındı ve bu bölgenin tehlike altında olduğu gerekçesiyle karar hızlı bir şekilde oylandı.

Filistinliler İsrail'i, El Halil'in tarihi dokusuna "endişe yaratacak düzeyde" zarar verecek eylemlerde bulunmakla suçluyor.

Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun kararını kendi diplomasileri açısından "bir başarı" olarak nitelendirdi.

İsrail'den sert tepki

İsrail ise karara sert tepki gösterdi.

"UNESCO tarafından alınmış bir başka hayali karar" diyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UNESCO'nun El Halil'i "Yahudilere değil, Filistinlilere ait tehlike altında bir yer" olarak nitelendirdiğini belirterek, örgütü sert bir dille kınadı.

İsrail, uzun süredir UNESCO'yu taraflı davranmakla suçluyor.

UNESCO, Mayıs ayında da İsrail'in Doğu Kudüs'ün "işgal gücü" olarak üstlendiği rolü kınayan bir karar almıştı.