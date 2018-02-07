İşgal devleti İsrail'nden alçak hamle

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin, Silvan beldesinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

Ev sahibi Mahmud Humeydat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrailli belediye ekipleri, polis eşliğinde eve geldi. Oğlum ve 6 kişilik ailesinin 12 yıldır yaşadığı 100 metrekarelik evi boşaltarak yıktılar." dedi.

Humeydat, "Ruhsat almak için çok uğraştık. Mühendislik ofislerine, avukatlara on binlerce dolar harcadık. Ancak işe yaramadı. Yine de evi yıktılar." diye konuştu.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki Filistinli nüfusu azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.

Filistinlilerin ev yapmak için İsrail belediyesinden izin almasının neredeyse imkânsız olduğu şehirde, Filistinlilere ait 20 bin ev "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Belediye ekipleri zaman zaman bu evleri yıkıyor ve yıkım masraflarını da Filistinlilere ödetiyor.

Muhabir : Zeynep Hilal Karyağdı,Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout