İşgal devleti İsrail, Cemil Hoca'yı alıkoydu

İşgal devleti İsrail'in Kudüs'ü ziyaret eden Türk vatandaşlarına yönelik sorgulama ve kötü muamalesine bir yenisi daha eklendi. 11 Ocak Perşembe günü İstanbul'dan yola çıkan 35 kişilik tur ekibinde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin, Telaviv'den çıkışına izin vermedi. İsrail polisi, aynı ekibe ülkeye girişte de zorluk çıkararak, ekipte yer alan İHAK Genel Sekreteri Ahmet Zeki Olaş'ın ülkeye girişine izin vermemişti.

24 SAATTİR HABER ALINAMIYOR

Cemil Tekeli ile Kudüs'e giden ekipte yer alan Avukat Aybüke Ekici, "Telaviv'e girişte pasaport kontrolü yapılırken Cemil beyi 15 dakika sorgulayıp daha sonra girişine izin vermişlerdi. 11 Ocak günü başlayan Kudüs gezimizi tamamlayıp dün akşam 21 uçağıyla Türkiye'ye dönmek için Telaviv Ben Gurion Havalimanı'na gittik. Tüm grup birlikte hareket etti. Herkes pasaport kontrolünden geçti. 5-6 kişi ayrıldı onlara daha detaylı pasaport kontrolü yapıldı. Cemil beyin pasaportu ise üç farklı noktada okutulmasına rağmen kabul görmedi. Sorguya alındı, dönüş uçağında eşi ve kızı da bulunuyordu. Kendisinden 24 saattir kendisinden haber alamıyoruz" diye konuştu.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRSİN!

Tekeli sorguya alındıktan sonra İsrail polisinin uçağa yetişecek yönünde bilgi verdiğini anlatan Ekici, "Cemil hoca bizim uçağa yetişemedi.

Bir sonraki uçakla geleceği söylenerek uçak kapısı kapatıldı ancak diğer uçakla da dönmedi. Cemil hoca pasaportu okunmadığı gerekçesiyle sorguya alındı ancak pasaportunun okunmaması için bir gerekçe yoktu. Çünkü ülkeye giriş yaptı yaklaşık 5 gün Kudüs'teydi. Hiçbir gerekçe gösterilmedi yanında telefonu yok, tansiyon ve şeker hastası. Ailesi Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yardım istiyor" diye konuştu.