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Afganistan'da 2 Amerikan askeri öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde, konvoylarına yapılan saldırıda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 08:25
Afganistan'da 2 Amerikan askeri öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Taliban’ın üstlendiği bir intihar saldırısında iki ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

Pentagon Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, yaptığı açıklamada, Kandahar'da NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 2 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi.

ABD'nin Afganistan Kuvvet Komutanlığından detaylı açıklamanın yapılacağını dile getiren Stump, konvoyda başka ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Taliban’ın üstlendiği saldırıda iki ABD askerinin yanı sıra 15 askerin daha öldüğü iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 08:25
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  5. ABD Savunma Bakanlığı
  • hasan alihasan ali22 dk önce
    Elhamdülillah devamı gelsin inşaAllah . Artsın eksilmesin taşsın taşsın dökülsün inşaAllah
  • NoktaNokta25 dk önce
    Her gün 100 Afgan ölür haber olmaz. İki ABD askeri ölür haber olur. Hayat böyle işte. Fakirsen hakirsin.
Bugünkü Akit

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