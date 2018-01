İşgal değil, ihya için Afrin'deyiz

YENİ AKİT / ANKARA - Partisinin genel merkezinde düzenlenen “121. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de TSK’ca yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına “Zeytin Dalı Operasyonunu yürüten kahraman askerlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale Allah’ın izniyle getirilecektir. Zor bir coğrafya ve kötü hava şartlarında icra edilen operasyonumuzda en küçük bir aksaklık olmadığını yerinde görmekten memnuniyet duydum” dedi.



BİZİM DERDİMİZ TERÖRİSTLER



Erdoğan şunları dile getirdi: “Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını anlamak istemeyenler için Zeytin Dalı Operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye’nin Afrin’deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosunda bu harekatı bir ‘istila hareketi’ olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum, gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Libya’da arayın, Ruanda’da, Mali’de arayın. Hangi istila hareketini kimler nasıl yapmış, oralarda arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemiştir.”



“BİRKAÇ GÜNDE DÜMDÜZ EDERDİK”



ABD’ye de göndermelerde bulunan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Birileri ısrarla bize ‘Bu operasyon kısa sürsün, sınırlı olsun’ diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin’i işgale gitmiyoruz, tam tersine orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.”



“AMERİKA DA İTİRAF ETTİ”

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Açık bir şekilde PKK ifadesini kullandı. Zaten biz uzunca bir süreden beri hem AB’nin hem ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın Suriye’deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk ve aslında ABD’nin Suriye’de PYD, SDG, YPG adı altında PKK’yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüsü de dün bunu itiraf etmiş oldu. CHP, Zeytin Dalı Harekatı’na, TSK’ya dönük herhangi bir şey söyleyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusunu itibarsızlaştırmak ve onu terörle, DEAŞ’la ilişkilendirmek için yine maalesef algı operasyonuna başlamış gözüküyor. Şunu bilmeleri gerekiyor ki eğer DEAŞ’ın müttefikini arıyorlarsa, DEAŞ’ın müttefiki PYD’dir.”

İngiliz’e Afrin’i anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın ardından dün de İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Afrin operasyonunu anlattı. Erdoğan, görüşmede Zeytin Dalı Harekatı’nda sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine değindi. Erdoğan, Türkiye’nin söz konusu harekatı, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkati çekti. May de Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye’nin, DEAŞ’la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.



İki lider, Suriye meselesine çözüm konusunda ise mutabık kaldı.