İşgal davasında ceza yağdı

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan 18. duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

23 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Heyet, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş, yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 23 sanığın, cebir ve şiddet kullanarak, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" eylemini yaptıklarını gerekçe göstererek, bu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Bu sanıkların yargılamaya yapmış oldukları katkı, atılı suç nedeni ile bir pişmanlıklarının bulunmayışı ve verilen hapis cezasının gelecekleri üzerindeki olası etkisini dikkate alan mahkeme heyeti, bu sanıkların cezasında takdiri indirimin yer olmadığına hükmetti.

35 SANIĞA MÜEBBET

Eski astsubaylar Mehmet Rauf Çağmar ve Mustafa Duran ile aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 35 sanığın, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki davranışları ve verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki etkilerini dikkate alarak, cezayı müebbete indirdi.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN 16 TIL, YAYINLARI ENGELLEMEKTEN 5 YIL

Mahkeme heyeti ayrıca 16 sanığın, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay ile 16 yıl arasında, 56 sanığın ise "yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engellemek" suçlarından 4 yıl ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklar eski binbaşı Ali Akkaş, eski üsteğmen Oğuzhan Günaydın ile Hava Harp Okulu öğrencisi Mustafa Alper İnce'nin, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, 35 tutuksuz sanığın beraatına karar verdi.

Hakkında müebbet hapis cezası verilen tutuksuz sanık eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'ın ise tutuklanmasına hükmeden mahkeme heyeti, kararın bir örneğinin gereğinin bilgi mahiyetinde takdir ve ifası için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilmesini kararlaştırdı.