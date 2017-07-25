Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşgal bölgesinden dualarla haca uğurlandılar...

Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Srinagar kentinde, kutsal topraklara hac yolculuğa çıkan 840 hacı adayı, Srinagar Devlet Hac evinden uğurlandı.

25 Temmuz 2017 Salı 16:02
İşgal bölgesinden dualarla haca uğurlandılar...

Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmirli Hacı adaylarının ilk topluluğu Salı günü Medine-i Münevver'e gitmek için Srinagar Uluslararası Havaalanı'ndan ayrıldı.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, bu yıl gerçekleşecek olan Hac için, 8 bin 100 Keşmirli Suudi Arabistan' a gidecek. Uçuşlar 3 Ağustos'a kadar sürecek.

Başbakan Mehbooba Müfti ve Hac ve Auqaf Bakanı Faroo Andrabi, Srinagar uluslararası havaalanındaki hacıları uğurlamaya geldi.

Geçen yıl yaklaşık 6 bin 500 kişi Hacc'a gitti, bu yıl ise kontenjan arttırılarak 8 bin 100 yapıldı.

 

 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:02
  1. Cammu Keşmir
  2. Mehbooba Müfti
  3. Hindistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi vatandaşları isyan etti!
    1. Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi..
    2. Kaju depresyona iyi geliyor!
    3. Vodafone'dan 29 bin şikayet!
    4. AB'den ayrılan İngiltere'ye ilk darbe..
    5. FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    6. Almanya'dan Türkiye'ye bir küstahlık..
    7. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!
    8. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!..
    9. Türkiye'nin en iyi iş ve yaşam şehirleri
    10. Büyüme beklentisi açıklandı
    11. Osmanoğlu ailesinde vefat
    12. İşgal bölgesinden dualarla haca..
    13. YouTube'dan Müslümana hakarete ödül..
    14. Ford'dan İlgisizlik!
    15. Dünyada okula gidemeyen çocukların..
    16. Ay'ın yüzeyinde çekildi... ilk kez..
    17. Barolar sessiz kaldı, Yargıtay..
    18. CHP, FETÖ'cü askerlerin isimlerini..
    19. Trump: Şimdiye kadar üstlerine düşeni..
    20. Türkiye teslim edin dedi... onlar..
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!