İşgal bölgesinden dualarla haca uğurlandılar...

Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmirli Hacı adaylarının ilk topluluğu Salı günü Medine-i Münevver'e gitmek için Srinagar Uluslararası Havaalanı'ndan ayrıldı.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, bu yıl gerçekleşecek olan Hac için, 8 bin 100 Keşmirli Suudi Arabistan' a gidecek. Uçuşlar 3 Ağustos'a kadar sürecek.

Başbakan Mehbooba Müfti ve Hac ve Auqaf Bakanı Faroo Andrabi, Srinagar uluslararası havaalanındaki hacıları uğurlamaya geldi.

Geçen yıl yaklaşık 6 bin 500 kişi Hacc'a gitti, bu yıl ise kontenjan arttırılarak 8 bin 100 yapıldı.