İşe İade Davası ile İlgili Merak Edilenler

Özellikle hem işçi hem de işveren açısından oluşan uyuşmazlıkların çözümü, problemlerin adil biçimde çözüme kavuşturulması gibi noktalarda bu kanun uygulamalarına başvuru gerçekleştirilmektedir. İşveren ile işçi arasında meydana gelen uyuşmazlıklardan birisi olan işçinin işinden çıkartılmasından sonra gelen süreç ile ilgili olarak işçi tarafından Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku kapsamında dava başlatılabilmektedir. İşçi tarafından kanun dahilinde işe iade davası açılabilmektedir. Ancak belirtilen kanunda yer alan koşulların mevcut olması gerekliliğine dikkat edilmesi gerekir.

İşe İade Davası Ne İşe Yarar?

İşveren ve işçi açısından iki taraflı olarak da hakların korunabilmesini hedefleyen bu alandaki kanunlar kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde hükmü belirtilen sebepler haricinde iş akdi feshi işveren tarafından uygulanamamaktadır. Modern hukuk sistemi çerçevesinde işveren tarafından işçinin, iş akdinin haklı nedenlere dayalı olmadan feshinin gerçekleştirilmesi durumunda bu feshin herhangi bir yönden hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. İşte bu noktada İş kanunu haksız yere iş akdi feshi söz konusu olduğunda işe iade davası açarak, işini mahkeme yolu ile geri alabilmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20, 21, 22 ve 29.maddeleri çerçevesinde işveren tarafından hangi koşullarda işçinin iş akdinin feshinin gerçekleştirilebileceği ve bu sürecin işleyişi ile ilgili olarak detaylı bilgiler yer alır.

İşe İade Davası Açmanın Koşulları Neler?

İşvereni tarafından iş akdinin haksız şekilde feshedildiği bir durum ile karşı karşıya kalan işçilerin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında hak sahibi olduğu işe iade davası için başvuru gerçekleştirebilmeleri mümkün olabilmektedir. Ancak işe iade davasına başvuru için belirlenmiş olan şartlara uygunluk işçi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede de işe iade davasını açacak olan işçinin kesinlikle iş akdinin feshinin haklı bir nedene odaklı olmaması veya kanun dahilinde belirtilen etkenlerin sebep olmaması gereklidir. Ayrıca işçinin iş akdine sona veren işverenin işyerinde en az aynı konumda mevcut olan 30 işçinin olması gerektiği gibi son olarak işten çıkartılan iş yerinde en az 6 aylık aynı noktada bir kıdeme sahip olunması yani 6 aylık bir çalışma süreci gerekmektedir. Eğer bu iş yerindeki çalışma sürecinin kaydına ilişkin olarak problem mevcut ise yine avukat aracılığı ile mahkemeye hizmet tespit davası açılması da söz konusu olmaktadır.

Hizmet Tespit Davası Nedir



Hizmet tespit davasında işverenin, işçinin sigorta bildirimini gerçekleştirmediği ve sigorta ödemelerini yapmadığının belirlenmesi ardından işçi tarafından söz konusu durumdan itibaren 5 yıllık süreç içerisinde açma hakkına sahip olabildiği bir medeni haktır. Söz konusu işyerindeki sigorta bildirimi ve sigorta ödemesi yapılmamış olan çalışma sürecinin resmi olarak belirlenmesi için işçi tarafından açılan hizmet tespit davasında bilirkişi, tanık, ücret bordroları, vergi mükellefiyet kayıtları, dernek ve esnaf sicil kaydı, apartman ya da site yönetimine ilişkin kayıt ve defter gibi doneler, hizmet tespit davasının duruşmalarında delil olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde mevcut bir işçi hakkı yenmesi söz konusu ise bu durumun ortaya çıkartılması ve işçinin haklarının kendisine verilmesi sağlanırken aynı zamanda da söz konusu işçi için maddi ve cezai yaptırımların uygulaması yine mahkeme tarafından aynı davada verilmektedir.