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Isco lakaplı Oğuzhan Can resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, FSV Duisburg’dan genç yetenek Oğuzhan Can'ı resmen kadrosuna kattı.

11 Şubat 2018 Pazar 14:01
Isco lakaplı Oğuzhan Can resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Almanya’dan oyuncu transferi yaptı. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer penceresinin son gününde, kadrosunu genç bir futbolcuyla güçlendirdiği ortaya çıktı. Yeni ismin öncelikle U21 takımında değerlendirileceği ve burada gelişiminin izleneceği belirtiliyor.   

10 numara oynuyor, lakabı Isco 

Kadrosunda bir çok Türk kökenli futbolcuyu da barındıran FSV Duisburg’un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Can, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Almanya’da 5. Lig seviyesindeki Ren bölgesel ligindeki takımın 10 numara pozisyonundaki futbolcusu, stilinin benzerliğinden dolayı Real Madridli Isco’ya benzetiliyor.  

Çocukluğundan beri Fenerli

Kendisi de Fenerbahçeli olan Oğuzhan, “Kendimi harika hissediyorum. Çocukluğumdan beri tuttuğum takımın formasını giyecek olmak gurur verici” diye konuştu. Mesut Özil hayranı olan genç futbolcu, geçmişte yıldız futbolcuyla bir araya gelme fırsatı da bulmuştu.

‘Müthiş yeteneklerini gördük’

SC Hassel’den yeni transfer ettikleri futbolcu hakkında konuşan HSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar “Bağlantılarım sayesinde bir referans bulduk. İdmana çağırıp denedik ve müthiş yeteneklerini hemen gördük” ifadelerini kullandı. 

Antalya’daki kampta keşfedildi

FSV Duisburg’un geçtiğimiz haftalarda Antalya’daki kampında yaptığı maçlar oyuncunun kaderini belirledi. Shakhtar Donetsk U21 ve Serik Belediyespor karşısında harikalar yaratan futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Oğuzhan bununla ilgili “Kampın bitiminde Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini duyduğumda çok şaşırdım” dedi.

‘Böyle fırsat iki kez gelmez’

Kendisi de Fenerbahçe taraftarı olduğu belirtilen Kulüp Başkanı Ayar “Bu Oğuzhan için müthiş bir fırsattı. Dolayısıyla kendisine engel olmak istemedik, önünü açtık. Böyle bir fırsat hayatta iki kez gelmez” diye konuştu. 

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:01
  1. oğuzhan can
  2. Fenerbahçe başkanlığı
  3. FSV Duisburg

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