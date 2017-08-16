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İşçileri taşıyan pat pat devrildi

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde fındık işçilerini taşıyan 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:09
İşçileri taşıyan pat pat devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Çevre yolu üzerinde bulunan Arıtma Tesisi mevkiinde meydana geldi.

Mesai bitiminin ardından fındık işçilerini ilçeye götüren İsmail Pekdemir yönetimindeki plakasız tarım aracı, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Pekdemir ile ters dönen römorkun altında kalan işçilerden Hediye Ekinci, Fidan Ekinci, Esra Ekinci ve Mine Ebred yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:09
  1. Hediye Ekinci
  2. Fidan Ekinci
  3. esra ekinci
  4. mine ebred
  5. fındık pat pat
  6. ismail pekdemir
  7. düzce kaza
  8. düzce pat pat
  • Efeler diyariEfeler diyari1 sa önce
    Bu ne bicim bir Anlayis. Üstü Acik araclari insanlar neden mal gibi bindirilir. Kanunen yasak degilmi. Hayvan, mal mülk dedigimiz sey bile kapali aracla tasinmali. Emniyeti acisindan.Bu zihniyet asla akillanmaz. Bedava ölüm nede olsa.
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