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İşçileri taşıyan minibüs devrildi... Çok sayıda yaralı var

Malatya’nın Darende ilçesinden Diyarbakır’a tarım işçilerini taşıyan minibüs yağışlı yolda kaza yaptı. Kazada minibüsteki 13 işçi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi... Çok sayıda yaralı var
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:24

Kaza, Malatya-Kayseri Karayolu Kozluca mevkinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bayram K. yönetimindeki 30 SA 931 plakalı minibüs şiddetli yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Garip Yalçın, Fidan Kaya, Reyhan Yalçın, Gülsüm Yalçın, Erkan Yalçın, Mehmet Kaya, Bayram K. ve Mehmet Şükrü Yalçın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken isimleri öğrenilemeyen 5 kişi ise Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan işçilerin Malatya’nın Darende ilçesinde Orman İşletme Şefliğinde geçici olarak çalışan işçiler olduğu ve memleketleri Diyarbakır’a dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

 
EtiketlerDiyarbakırKayseriMalatyaMehmet KayaDarendeTurgut ÖzalKozlucaKozlu
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:24
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