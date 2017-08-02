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İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Kütahya’da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:42
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çelik yönetimindeki 43 AR 498 plakalı minibüs, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 7. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, isimleri belirtilmeyen minibüsteki 8 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüsün, Seyitömer beldesinden 1. Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıdığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:42
  1. Kütahya
  2. Organize Sanayi Bölgesi
  3. Evliya Çelebi
  4. Dumlupınar
  5. Tavşanlı
  6. Ramazan Çelik
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