İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
Kütahya’da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:42
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çelik yönetimindeki 43 AR 498 plakalı minibüs, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 7. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, isimleri belirtilmeyen minibüsteki 8 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Minibüsün, Seyitömer beldesinden 1. Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıdığı öğrenildi.