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İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı! 20 kişi yaralı

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi, kazada 20 kadın yaralandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:48
İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı! 20 kişi yaralı

Kaza bugün saat: 08.30 sıralarında Erzincan’a 15 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı Beldesi’nde karayolunda meydana geldi. Metehan Polat yönetimindeki 24 EU 791 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Midibüste bulunan 27 kadın tarım işçisinden 20’si çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi giderek, yaralılara müdahale etti.

Yarılılar Erzincan’daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:48
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