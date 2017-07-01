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İşçi konteynırında korkutan yangın

Aydın’ın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren jeotermal enerji santralinde çalışan taşeron işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında facia son anda önlendi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:06
İşçi konteynırında korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Germencik’te faaliyet gösteren bir jeotermal firmasında çalışan 60 işçinin barındığı konteynırlarda öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, konteyner içerisinde bulunan bütün eşyalar kül oldu. Yangın çıktığı esnada konteynırda bulunan 6 işçi kendini dışarı atarken yangından yara almadan kurtuldu. İşçiler jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının mesai saatleri içerisinde olması nedeniyle konteynırlarda çok az kişinin olması faciayı önlendi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:06
  1. Aydın
  2. Yangın
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